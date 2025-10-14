Autos stürzen 20 Meter in die Tiefe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Etwa 20 Meter sind zwei Autos bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße eine Böschung hinuntergestürzt. Ein 60 Jahre alter Autofahrer habe eine 55-Jährige mit ihrem Wagen in einer Kurve bei Loßburg (Kreis Freudenstadt) überholt und dabei berührt, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kamen die beiden Fahrzeuge von der Straße ab und stürzten die angrenzende Böschung nach unten.

Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht von Sonntag auf Montag leicht verletzt. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun weiter zu den Hintergründen des Unfalls.