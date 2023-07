Autos prallen frontal aufeinander: Drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Reutlingen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Autofahrer sei am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen einer 24-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Das Auto der Frau überschlug sich, kam von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Der Wagen des Mannes wurde gegen eine Leitplanke geschleudert. Sowohl die Fahrerin als auch der Mann und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein drittes Auto wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Behörden schätzen den Schaden auf rund 35.000 Euro.