Autos in Stuttgart in Brand - Wohnhaus beschädigt

Brennende Autos haben in Stuttgart ein Wohnhaus beschädigt. Durch die Hitze sei eine Fensterscheibe im Erdgeschoss zersprungen, teilte die Feuerwehr mit. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die Polizei habe nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin. »Normalerweise geraten Autos nicht einfach so in Brand«, sagte sie.

Laut der Mitteilung war eins der vor dem Wohnhaus abgestellten Autos am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags bereits in Brand, als die Feuerwehr eintraf. Ein weiteres davor abgestelltes Auto hatte ebenfalls schon Feuer gefangen. »In letzter Minute«, so heißt es in der Mitteilung, verhinderten die Einsatzkräfte, dass die Flammen auf das Haus übergriffen.

Während des Einsatzes wurden die Bewohner angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben - der Hauseingang war in Gefahr. Die Feuerwehr löschte die Flammen, dabei entstand viel Rauch. Im Anschluss kontrollierten sie die Fahrzeuge mit einer Wärmebildkamera.