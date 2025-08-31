Autokollision bei Stau auf A8: Sechs Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) sind zwei Autos zusammengestoßen und sechs Menschen verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer sei am Samstag mit seinem Wagen auf ein Auto aufgefahren, das wegen eines Staus zum Stillstand gekommen war, teilte die Polizei mit. Demnach soll der 20-Jährige unachtsam gewesen sein.

In seinem Wagen saßen vier Insassen. Je zwei von ihnen wurden schwer und leicht verletzt. Im anderen Wagen saßen ein 26-Jähriger am Steuer und ein 62-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Sie erlitten laut Polizei beide schwere Verletzungen. Alle Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.