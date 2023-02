Aktuell Land

Autohändler im Südwesten sind für 2023 zurückhaltend

Der Autohandel im Südwesten sieht sich nach wie vor tief in einer »Stückzahlenkrise«. Die Branche sei noch lange nicht zur Normalität zurückgekehrt, teilte der Präsident des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg, Michael Ziegler, am Montag in Stuttgart mit. Laut Ziegler werde die Absatzflaute auf dem Automarkt auch im aktuellen Jahr anhalten.