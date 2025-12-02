Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Eine Frau ist mit ihrem Wagen bei Ubstadt-Weiher in den Gegenverkehr geraten und gestorben.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) ist eine Autofahrerin gestorben. Die 55-Jährige erlag ihren Verletzungen am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war am Vormittag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen einen Kleinlastwagen gestoßen. Der genaue Grund war zunächst unklar. Die Mitfahrerin der Frau kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Infolge des Zusammenstoßes prallte noch ein Abschleppwagen in den Kleinlaster, ein weiteres Auto stieß beim Ausweichen gegen die Leitplanke. Zwei Menschen verletzten sich leicht.