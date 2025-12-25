Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Autofahrerin soll anderen Fahrer in Tunnel abgedrängt haben

Nach einem Vorfall im Tunnel wird ein Autofahrer leicht verletzt. Was die Polizei zu den Abläufen an Heiligabend berichtet.

Die Frau soll nach dem Unfall einfach davongefahren sein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Eine Autofahrerin soll in Stuttgart einem anderen Fahrer den Mittelfinger gezeigt und ihn anschließend von der Straße abgedrängt haben. Der 27-jährige Mann kollidierte mit der Wand im Berger Tunnel im Osten der Stadt und wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßliche Verursacherin soll einfach davongefahren sein.

Die Frau soll an Heiligabend direkt hinter dem Wagen des 27-Jährigen gefahren sein und mehrfach gehupt haben. Dann sei sie auf die rechte Spur gewechselt und machte den Angaben zufolge die unflätige Geste. Der 27-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

