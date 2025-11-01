Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 23 Jahre alte Autofahrerin bei einem Frontalzusammenstoß erlitten. Die junge Frau kam mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 311 im Kreis Alb-Donau-Kreis auf die Gegenfahrbahn und stieß dort vermutlich ungebremst mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Hinter dem Steuer des anderen Wagens saß am Samstag ein 25-jähriger Fahrer, er wurde schwer verletzt.

Feuerwehrleute mussten die beiden jeweils aus ihren Fahrzeugen befreien. Ein Rettungshubschrauber flog die 23-Jährige in eine Klinik. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle bei Untermarchtal musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe von einer Kehrmaschine gereinigt werden.

Nach mehr als fünf Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Warum die Frau mit ihrem Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde beauftragt, den genauen Hergang zu klären.