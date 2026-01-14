Autofahrerin mit Laserpointer geblendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vom Beifahrersitz eines fahrenden Autos aus soll ein Jugendlicher in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) mit einem Laserpointer eine andere Autofahrerin geblendet haben. Ihn erwarten Anzeigen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Eine 39 Jahre alte Autofahrerin soll am Dienstagabend mehrfach von dem 16-Jährigen mit dem Laserpointer geblendet worden sein. Sie rief die Polizei. Streifenbeamte kontrollierten den verdächtigen Wagen, den ein 19-Jähriger steuerte. Dabei fanden sie auch Pyrotechnik, deren Besitz erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Weil der 16-Jährige angab, sie gehöre ihm, beschlagnahmten die Beamten diese ebenso wie den Laserpointer.