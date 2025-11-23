Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Autofahrerin hat in Reutlingen die Vorfahrtsregeln missachtet und ist mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei seien sie und ihre 52 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die beiden Frauen wurden bei dem Zusammenstoß am Samstag mit ihrem Fahrzeug über die Straße geschleudert, wie es hieß. Die 19 Jahre alte Fahrerin sei in ihrem Auto eingeschlossen und schwer verletzt worden. Ihre Beifahrerin erlitt demnach ebenfalls schwere Verletzungen, konnte den Wagen aber selbstständig verlassen. Beide Frauen wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Deshalb blieb die Straße mehrere Stunden gesperrt.