Autofahrerin kracht in Stuttgart in Schulfassade – 100.000 Euro Schaden

Eine Seniorin ist in Stuttgart mit ihrem Auto gegen die Fassade einer Schule geprallt und hat dabei einen Schaden von geschätzt 100.000 Euro verursacht. Die 82-Jährige sei an einer Ampel aus einer medizinischen Ursache heraus zunächst auf das Auto eines 54-Jährigen aufgefahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Anschließend kollidierte sie mit mehreren Betonpollern und einer Litfaßsäule und prallte dann in die Schulfassade der Max-Eyth-Schule.

Die Fahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und kam in eine Klinik. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Auswirkungen auf den Schulbetrieb hat der Unfall von Donnerstag laut Polizeisprecherin nicht.