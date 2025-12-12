Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Autofahrerin kracht in Stuttgart in Schulfassade – 100.000 Euro Schaden

Eine 82-Jährige verursacht in Stuttgart mit ihrem Auto erheblichen Schaden an einer Schule. Wie es zu dem Unfall kam.

Krankenwagen im Einsatz
Eine Seniorin hat mit ihrem Auto einen Unfall gebaut. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Eine Seniorin hat mit ihrem Auto einen Unfall gebaut. (Symbolbild)
Foto: Monika Skolimowska/DPA

Eine Seniorin ist in Stuttgart mit ihrem Auto gegen die Fassade einer Schule geprallt und hat dabei einen Schaden von geschätzt 100.000 Euro verursacht. Die 82-Jährige sei an einer Ampel aus einer medizinischen Ursache heraus zunächst auf das Auto eines 54-Jährigen aufgefahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Anschließend kollidierte sie mit mehreren Betonpollern und einer Litfaßsäule und prallte dann in die Schulfassade der Max-Eyth-Schule.

Die Fahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und kam in eine Klinik. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Auswirkungen auf den Schulbetrieb hat der Unfall von Donnerstag laut Polizeisprecherin nicht.

© dpa-infocom, dpa:251212-930-415518/1