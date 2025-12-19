Autofahrerin kracht in Polizeiauto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist bei Remchingen (Enzkreis) mit ihrem Wagen in ein Polizeifahrzeug gefahren, das einen Wildunfall abgesichert hatte. Die Frau habe nach ersten Erkenntnissen den mit Blaulicht und Warnblinkern abgestellten Streifenwagen zu spät erkannt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrerin und der Beifahrer im Polizeiwagen demnach leicht verletzt. Zuvor hatte die Polizei die Unfallstelle und ein verendetes Reh gesichert, das am Morgen von der Fahrbahn gezogen werden sollte, wie es weiter hieß. Der Schaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.