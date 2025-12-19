Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Autofahrerin kracht in Polizeiauto

Eine Autofahrerin übersieht bei Remchingen ein Polizeiauto mit Blaulicht – es kommt zum Unfall. Zwei Menschen werden leicht verletzt.

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in ein Polizeiauto gefahren (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist bei Remchingen (Enzkreis) mit ihrem Wagen in ein Polizeifahrzeug gefahren, das einen Wildunfall abgesichert hatte. Die Frau habe nach ersten Erkenntnissen den mit Blaulicht und Warnblinkern abgestellten Streifenwagen zu spät erkannt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrerin und der Beifahrer im Polizeiwagen demnach leicht verletzt. Zuvor hatte die Polizei die Unfallstelle und ein verendetes Reh gesichert, das am Morgen von der Fahrbahn gezogen werden sollte, wie es weiter hieß. Der Schaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

