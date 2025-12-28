Autofahrer will Polizei nach Unfall austricksen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) hat ein Autofahrer offenbar versucht, die Polizei zu täuschen. Wegen vereister Scheiben habe er ein geparktes Auto übersehen und sei dagegen gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Der 56-Jährige sei die Straße entlanggefahren, als er mit einem stehenden Wagen kollidierte. Er habe nur ein kleines Sichtfenster freigekratzt – nicht genug, um einen parkenden Wagen zu sehen, so die Polizei. Der Fahrer wendete, kehrte zur Unfallstelle zurück, schaute sich kurz den Schaden an und fuhr dann davon. Wenig später sei er mit einem anderen Fahrzeug zurückgekehrt – diesmal mit eisfreien Scheiben.

Die Polizei erwartete ihn bereits, da Zeugen den Unfall beobachtet und gemeldet hatten. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 4.000 Euro. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen.