Autofahrer verwechselt die Pedale und kracht in Lastwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist in Böblingen mit seinem Wagen gegen eine parkende Zugmaschine geprallt. Er habe mutmaßlich das Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Demnach krachte das Fahrzeug in eine am Fahrbahnrand abgestellte Zugmaschine und schob diese teilweise auf den Gehweg. Das Auto kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte vor Ort behandelt werden.

An seinem Wagen entstand ein Totalschaden, auch an der Zugmaschine beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Abschleppmaßnahmen für das Auto laufen noch. Um die Bergung der Zugmaschine kümmere sich der Eigentümer selbst.