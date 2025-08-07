Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Kämpfelbach im Enzkreis ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr in einen Graben.

Der 73-Jährige musste an der Unfallstelle wiederbelebt werden und kam anschließend in ein Krankenhaus. Doch dort starb er später.

Die Ermittlungen zur genauen Unfall- und Todesursache laufen noch - auch ein medizinischer Notfall als Ursache wird nicht ausgeschlossen. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass weitere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren, so die Polizei.