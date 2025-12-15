Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall bei Amtzell

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einer Bundesstraße bei Amtzell im Landkreis Ravensburg ist ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Der 20-Jährige sei aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenspur gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Dort sei er mit seinem Wagen gegen den Milchlaster eines 36-Jährigen gestoßen. Für den jungen Mann kam den Angaben zufolge jede Hilfe zu spät: Er starb noch vor Ort.

Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aus seinem vollgefüllten Lastwagen seien zudem mehrere tausend Liter Milch geflossen. Über die Kanalisation sei sie in ein Regenrückhaltebecken gekommen, was gereinigt werden musste.

Ein Sachverständiger sei vor Ort um die Unfallursache zu klären, hieß es weiter. Der Unfall ereignete sich demnach auf der B32 Höhe Amtzell. Die Bundesstraße ist voraussichtlich noch bis in den frühen Nachmittag voll gesperrt.