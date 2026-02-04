Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Er hatte am Morgen aus zunächst unklaren Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Dessen Fahrerin verletzte sich leicht, der Beifahrer des Verstorbenen schwer.

Ob Glätte auf der Straße mitursächlich für den Unfall war, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch nicht klar. Ein Sachverständiger soll den genauen Hergang klären.