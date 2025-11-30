Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen und kurz darauf ums Leben gekommen. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen nach dem Unfall am Samstag in ein Krankenhaus, wo er nach wenigen Stunden an seinen Verletzungen starb, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet er wegen einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr und prallte gegen ein Auto. Die Insassen des entgegenkommenden Wagens blieben unverletzt.