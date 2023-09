Aktuell Land

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß: Feuerwehrmann verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge nahe Konstanz ist ein 70-Jähriger ums Leben gekommen. Bei den Absperrmaßnahmen an der Unfallstelle wurde dann ein Feuerwehrmann von einem Pkw angefahren und verletzt, wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details dazu wurden nicht mitgeteilt.