Autofahrer stirbt bei Unfall auf Brücke

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf einer Brücke in Konstanz gestorben. Das Auto des 51-Jährigen prallte am frühen Dienstagmorgen gegen eine Schutzplanke eines Fahrbahnteilers, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln noch, wie es zu dem Unfall kam. Um das Auto des Mannes zu bergen, sei die Feuerwehr angerückt. Der Fahrer saß laut Polizei allein im Auto, auch sonst seien keine anderen Menschen in den Unfall verwickelt gewesen.