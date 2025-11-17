Autofahrer rast vor Polizeistreife davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 54-Jähriger hat versucht, in Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Auto vor der Polizei davonzurasen. Bei der Verfolgung kollidierte ein Streifenwagen mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Zudem warf ein Passant mit einem Stein die Windschutzscheibe des Autos des 54-Jährigen ein, um ihn zu stoppen. Erst eine zweite Streife konnte den Mann schließlich ausfindig machen.

Kontrolle endet in Verfolgungsjagd und Unfall

Ursprünglich wollte eine Polizeistreife den Autofahrer am Freitag kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, trat dieser auf das Gas und raste davon. Mit deutlich zu schnellem Tempo fuhr er durch ein Wohngebiet und über mehrere Feldwege. Mehrere Passanten versuchten laut Polizei, ihm den Weg zu versperren.

Hierzu zählte auch der 55 Jahre alte Passant, der nach aktuellem Ermittlungsstand einen Stein auf das Auto warf. Der 54-Jährige wurde nicht verletzt. Trotz kaputter Scheibe fuhr er weiter. Dabei streifte der Wagen beim Überholen einen Lieferwagen. Der Streifenwagen, der den flüchtigen Autofahrer verfolgte, kollidierte kurz danach in einer Kurve mit einem Auto, wie es hieß. Der Fahrer des Streifenwagens wurde hierbei leicht verletzt.

Auto in Hinterhof gefunden

Eine weitere Streife konnte den 54-Jährige schließlich vorläufig festnehmen, nachdem sein Wagen kurz zuvor in einem Hinterhof gefunden wurde. Es kam heraus, dass der 54-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 54-Jährigen.

Auch gegen den 55 Jahre alten Passanten wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Es wird nach Zeugen gesucht, die von dem Fahrer gefährdet wurden oder weitere Hinweise geben können.