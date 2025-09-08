Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Autofahrer rast unter Drogen durch Ettlinger Fußgängerzone

Eine Zeugin informiert die Polizei - in der Ettlinger Innenstadt soll ein Mann mit seinem Auto deutlich zu schnell unterwegs sein. Kurze Zeit später ist der mutmaßliche Grund klar.

Die Polizei sucht noch Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Unter Drogeneinfluss ist ein 32-Jähriger mit seinem Auto durch die Ettlinger Fußgängerzone gerast - ohne eingeschaltetes Licht. Eine Zeugin informierte die Polizei über den Vorfall am Samstagabend. Als eine Streife das Auto dann entdeckte, habe der Fahrer versucht, zu Fuß vor den Beamten zu flüchten, teilte die Polizei weiter mit. Die Polizisten konnten ihn jedoch nach einer kurzen Verfolgung stoppen. 

Bei der Kontrolle hab der Mann »deutliche Ausfallerscheinungen« gezeigt. Wie sich nach der Blutentnahme herausstellte, hatte er sowohl Methamphetamin und Amphetamin als auch THC konsumiert. Sein Zustand habe sich so verschlechtert, dass er per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, hieß es. 

Den Autofahrer erwarte jetzt ein Strafverfahren, unter anderem wegen Drogeneinfluss im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei sucht noch Zeugen.

