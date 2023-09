Aktuell Land

Autofahrer prallt frontal gegen Kleintransporter und stirbt

Infolge eines Frontalzusammenstoßes zweier Fahrzeuge nahe Konstanz ist ein Mann gestorben. Der 70-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Mittwoch auf einer Landstraße mit seinem Auto unvermittelt auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen. Dessen 45 Jahre alter Fahrer wurde verletzt. Beide Fahrzeuge schleuderten durch den Aufprall in einen Graben. Ein Gutachter sollte den genauen Hergang klären.