Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Autofahrer ohne Führerschein rast in Karlsruhe der Polizei davon

Ein Autofahrer ignoriert in Karlsruhe die Polizei, fährt bei Rot über mehrere Ampeln und gefährdet andere. Nicht nur ein Drogentest zeigt, dass der Mann einiges vor der Polizei zu verbergen hatte.

Polizei - Symbolbild
Ein Mann ist der Polizei in seinem Auto davongerast. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/DPA
Ein Mann ist der Polizei in seinem Auto davongerast. (Symbolbild)
Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Ohne Führerschein, mit gefälschten Nummernschildern und nach dem Konsum von Cannabis ist ein Autofahrer in Karlsruhe der Polizei davongerast. Der Mann sollte kontrolliert werden, ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizei und drückte aufs Gas. Er überfuhr mit hoher Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln und gefährdete Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilte.

Ein Streifenwagen stellte sich ihm schließlich an einer Kreuzung in den Weg und konnte ihn so zum Anhalten zwingen. Ein THC-Test fiel positiv aus. Der 21-Jährige besaß demnach bei der Kontrolle an Neujahr zudem keine Fahrerlaubnis und die Kennzeichen an seinem Wagen stellten sich als gefälscht heraus.

© dpa-infocom, dpa:260102-930-490911/1