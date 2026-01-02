Autofahrer ohne Führerschein rast in Karlsruhe der Polizei davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ohne Führerschein, mit gefälschten Nummernschildern und nach dem Konsum von Cannabis ist ein Autofahrer in Karlsruhe der Polizei davongerast. Der Mann sollte kontrolliert werden, ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizei und drückte aufs Gas. Er überfuhr mit hoher Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln und gefährdete Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilte.

Ein Streifenwagen stellte sich ihm schließlich an einer Kreuzung in den Weg und konnte ihn so zum Anhalten zwingen. Ein THC-Test fiel positiv aus. Der 21-Jährige besaß demnach bei der Kontrolle an Neujahr zudem keine Fahrerlaubnis und die Kennzeichen an seinem Wagen stellten sich als gefälscht heraus.