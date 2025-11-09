Autofahrer macht Fußballplatz unbenutzbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer hat auf einem Fußballplatz in Mössingen im Landkreis Tübingen mit seinem Auto sogenannte »Donuts« gedreht - und die Rasenfläche so unbenutzbar gemacht.

Es sei erheblicher Schaden entstanden, laut einem Sachverständigen liege er bei mehreren hunderttausend Euro, teilte die Polizei mit. Ob auch die Beregnungsanlage des Platzes beschädigt wurde, sei noch unklar.

Bei »Donuts« wird das Auto an einem Punkt durch Gasgeben gedreht. Der Fahrer habe so tiefe Furchen in der Grasnarbe hinterlassen, teilte die Polizei mit.