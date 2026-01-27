Autofahrer in Hockenheim ausgebremst und ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 33-Jähriger ist im Rhein-Neckar-Kreis in seinem Auto von zwei anderen Wagen zum Anhalten gebracht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, besprühten ihn zwei Männer mit Pfefferspray, sodass er sich leicht verletzte und medizinisch versorgt werden musste.

Die Fahrzeuge verfolgten und bedrängten den 33-Jährigen demnach am Montag. Im Bereich einer Recyclinganlage in Hockenheim habe ihn ein Auto ausgebremst und ein weiteres habe den Rückweg versperrt, hieß es. Aus einem der Fahrzeuge stiegen die beiden Männer aus und stahlen eine Tasche aus dem Auto des 33-Jährigen. Anschließend seien die Täter geflüchtet.

Der Wert der Beute war laut Polizei zunächst unbekannt. Die Ermittler suchten nach Zeugen.