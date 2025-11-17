Autofahrer greift bei Polizeikontrolle zum Alkohol

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat vor einer drohenden Polizeikontrolle vor den Augen der Beamten einen großen Schluck Alkohol zu sich genommen. Die Beamten wollten den Fahrer in Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) kontrollieren und hielten ihn am Sonntag an, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieg der 21-Jährige aus und nahm einen kräftigen Schluck.

Die Beamten nahmen dem Fahrer den Alkohol ab und führten zwei Alkoholtests durch. Es sei ein Wert von mehr als 1,4 Promille herausgekommen. Der 21-Jährige habe zur Blutentnahme mit den Beamten kommen müssen. Sein Führerschein sei sichergestellt worden.

Den Angaben nach muss sich der 21-Jährige nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Neben einem Bußgeld könnte ihm die Fahrerlaubnis entzogen und ein Fahrverbot erteilt werden.