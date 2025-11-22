Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle und prallt gegen Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in Stuttgart vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet und gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Streife den Mann anhalten wollen. Er ignorierte jedoch sämtliche Signale und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Warum der 20-Jährige vor der Polizei flüchten wollte, ist bisher unklar.

Auf seiner Flucht fuhr er zwischen zwei wartenden Autos hindurch über eine rote Ampel und streifte dabei den Wagen einer 35-Jährigen. Wenig später verlor der junge Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte zwei Verkehrszeichen und die Bepflanzung eines Kreisverkehrs.

Obwohl sein Wagen Öl verlor, setzte der 20-Jährige seine Fahrt fort, kam jedoch erneut von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann flüchtete verletzt in den Wald. Einsatzkräfte nahmen ihn dort kurze Zeit später fest. Sein 18-jähriger Beifahrer blieb unverletzt im Auto. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.