Autofahrer fährt zwei Kinder auf Gehweg an - schwer verletzt

Ein Autofahrer hat in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) zwei Kinder auf einem Gehweg angefahren. Die vier und acht Jahre alten Kinder wurden am Nachmittag schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher berichtete. Ob die Kinder in Lebensgefahr schweben, war nicht bekannt. Der 36 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt.

Es war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Ersten Erkenntnissen nach war der Autofahrer an einer Einmündung nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Kinder dort mit seinem Wagen erfasst. Danach prallte das Auto gegen eine Mauer. Die betroffene Kreisstraße wurde zwischenzeitlich gesperrt. Weitere Angaben wie etwa zum Schaden machte die Polizei zunächst nicht.