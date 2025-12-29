Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Polizeimeldung

Autofahrer fährt im Kreis Biberach wegen Nebels in Schafherde

Ein Autofahrer ist im Kreis Biberach bei dichtem Nebel unterwegs. Plötzlich steht vor ihm eine Schafherde auf der Straße und das Drama nimmt seinen Lauf.

Schafherde mit Lämmern
Bei Biberach ist ein Autofahrer in eine Schafherde gefahren. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/DPA
Bei Biberach ist ein Autofahrer in eine Schafherde gefahren. (Symbolbild)
Foto: Patrick Seeger/DPA

Ein Autofahrer ist im Kreis Biberach in eine Schafherde gefahren und hat mehrere Tiere verletzt. Die Schafe seien am Samstag aus ihrem Gehege bei Mittelbiberach entkommen und auf einer Straße gestanden, teilte die Polizei mit. Ein 46 Jahre alter Autofahrer habe die Tiere wegen starken Nebels zu spät erkannt und sei mit seinem Auto in die Herde gefahren. Dabei wurden laut Polizei elf Schafe verletzt. Einige hätten wegen ihrer schweren Verletzungen vom Schäfer getötet werden müssen, hieß es. Der Autofahrer blieb unverletzt. (dpa)