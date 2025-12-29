Autofahrer fährt im Kreis Biberach wegen Nebels in Schafherde

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist im Kreis Biberach in eine Schafherde gefahren und hat mehrere Tiere verletzt. Die Schafe seien am Samstag aus ihrem Gehege bei Mittelbiberach entkommen und auf einer Straße gestanden, teilte die Polizei mit. Ein 46 Jahre alter Autofahrer habe die Tiere wegen starken Nebels zu spät erkannt und sei mit seinem Auto in die Herde gefahren. Dabei wurden laut Polizei elf Schafe verletzt. Einige hätten wegen ihrer schweren Verletzungen vom Schäfer getötet werden müssen, hieß es. Der Autofahrer blieb unverletzt. (dpa)