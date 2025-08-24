Autofahrer fährt Anwohner um und flüchtet

Der 22-Jährige flüchtet nach dem Unfall zu Fuß, sein Auto lässt er aber stehen. (Symbolbild)

Ein 22-Jähriger hat einen 52-Jährigen mit seinem Auto schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Zuvor verständigte er noch den Notruf, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann fuhr demnach vermutlich zu schnell durch eine Straße in Kehl (Ortenaukreis). In einer Rechtskurve übersah er den Angaben zufolge einen am Straßenrand arbeitenden 52-jährigen Anwohner. Er erfasste den Mann mit seinem Auto. Der Anwohner wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Der 22-jährige Autofahrer verständigte laut den Angaben der Polizei noch den Notruf, flüchtete dann aber zu Fuß als die Rettungskräfte eintrafen. Sein Auto ließ er demnach vor Ort stehen. Die Identität des jungen Mannes stehe wegen Zeugenaussagen fest. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren.