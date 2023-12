Aktuell Land

Autofahrer biegt von Bundesstraße ab: Mehrere Verletzte

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr ein Autofahrer am Dienstagmorgen unerlaubt über die doppelt durchgezogene Mittellinie, um in Richtung eines Feldwegs abzubiegen. Mutmaßlich übersah er dabei ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht. Insgesamt vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzten sich leicht, eine Mitfahrerin schwer. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf 25.000 Euro.