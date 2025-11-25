Autofahrer aufgepasst: Schmuddelwetter und Schneeglätte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Winter klopft diese Woche in Baden-Württemberg kräftig an: Am Dienstag bleibt der Himmel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist grau. Immer wieder ziehen Regen- und Graupelschauer durchs Land, in den höheren Lagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb soll es schneien. Die Temperaturen reichen dabei von maximal 1 Grad im Bergland bis zu immerhin 7 Grad im Breisgau. Der Wind weht meist schwach aus West, allerdings mit kräftigen Böen auf dem Feldberg.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt. Gebietsweise fällt Regen, teils schneit auch in mittleren Lagen. Mit Tiefstwerten zwischen 3 Grad im Rheintal und -1 Grad in Oberschwaben kann es rutschig werden. Der DWD warnt vor Frost und Glätte.

Am Mittwoch setzt sich das Schmuddelwetter fort: viel Grau, dazu zeitweise Regen, im Bergland Schnee und Glätte. Dort müssen sich Autofahrer weiter auf glatte Straßen einstellen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad im Bergland und 5 Grad im Rheingraben.