Autofahrer auf Kokain und ohne Führerschein auf A8 unterwegs

Unter Drogen, ohne Führerschein und mit fehlendem Versicherungsschutz ist ein Autofahrer auf der A8 von der Polizei für eine Kontrolle aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz eines Rastplatzes bei Aichelberg stellte sich heraus, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt – er gab dies auch selbst zu, wie die Polizei mitteilte.

Außerdem war das Auto auch nicht mehr versichert, zudem wurde der Fahrer bei einem Drogenschnelltest positiv auf Kokain getestet. Der Mann musste mit auf die Dienststelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Dieses werde nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Mann konsumiert hat.

Auf den Fahrer kommen mehrere Anzeigen zu. Weiterfahren durfte er nicht, zudem wurden die Autokennzeichen einbehalten.