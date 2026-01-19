Autofahrer übersieht Radfahrerin in Ulm und kommt in Untersuchungshaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Nach dem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in Ulm ist ein Autofahrer in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen ihn gemeinsamen Angaben zufolge des versuchten Mordes. Der 21-Jährige soll am Donnerstag über einen Linksabbiegestreifen und trotz roter Ampel einen anderen Verkehrsteilnehmer überholt und dabei die Radfahrerin übersehen haben.

Sie wurde vom Auto erfasst, auf die Straße geschleudert und leicht verletzt. Der mutmaßlich alkoholisierte Autofahrer soll weitergefahren, gegen einen Baum geprallt und zu Fuß geflüchtet sein. Die Polizei fahndete nach ihm und nahm ihn vorläufig fest. Auch er hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Den Angaben nach soll er bereits vor dem Unfall durch seine Fahrweise aufgefallen sein und einen anderen Verkehrsteilnehmer bedrängt haben. (dpa)