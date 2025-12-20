Autofahrer überrollt gestürzte Seniorin in Fußgängerzone

Ein 76 Jahre alter Mann ist in Göppingen erst verbotenerweise durch eine Fußgängerzone gefahren und hat dann eine gestürzte Fußgängerin überrollt. Zunächst habe der Mann die 86-Jährige passieren lassen wollen und daher angehalten. Als er die Frau nicht mehr sehen konnte, fuhr er los - ohne zu bemerken, dass die Seniorin zwischenzeitlich gestürzt war und vor seinem Fahrzeug auf der Straße lag. Die 86-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, teilte die Polizei weiter mit.
© dpa-infocom, dpa:251220-930-450031/1