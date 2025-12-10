Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Autofahrer überholt und fährt Polizisten an

Ein Polizist regelt in Stuttgart den Verkehr. Dann erfasst ihn ein Auto – doch er hat wohl Glück.

Polizei
Ein Polizist ist in Stuttgart von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Polizist ist in Stuttgart von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Nach einem Überholmanöver soll ein Autofahrer in Stuttgart einen Polizisten angefahren haben. Der 27-jährige Beamte wurde laut Polizei von dem Wagen erfasst und flog auf die Motorhaube, blieb aber unverletzt. Zuvor hatte er wegen eines Pannenfahrzeugs den Verkehr geregelt. Der 56 Jahre alte Autofahrer soll über eine durchgezogene Linie in den Gegenverkehr gefahren sein und andere im Stau stehende Autos überholt haben. Am Stauende soll er auf den Polizeibeamten zugefahren sein und ihn trotz Vollbremsung erfasst haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:251210-930-404783/1