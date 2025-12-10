Autofahrer überholt und fährt Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Überholmanöver soll ein Autofahrer in Stuttgart einen Polizisten angefahren haben. Der 27-jährige Beamte wurde laut Polizei von dem Wagen erfasst und flog auf die Motorhaube, blieb aber unverletzt. Zuvor hatte er wegen eines Pannenfahrzeugs den Verkehr geregelt. Der 56 Jahre alte Autofahrer soll über eine durchgezogene Linie in den Gegenverkehr gefahren sein und andere im Stau stehende Autos überholt haben. Am Stauende soll er auf den Polizeibeamten zugefahren sein und ihn trotz Vollbremsung erfasst haben. Die Polizei bittet um Hinweise.