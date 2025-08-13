Autobahn 81: Engelbergtunnel nach Fahrzeugbrand gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines brennenden Autos ist der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 im Landkreis Böblingen gesperrt. Wie lange der Einsatz dauert, vermochte ein Sprecher der Polizei am Abend nicht einzuschätzen.

Der Brand sei um 16.38 Uhr gemeldet worden. Der betroffene Wagen sei in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen, sagte der Sprecher. Gesperrt seien aber beide Tunnelröhren.

Es gebe keine Verletzten. Die Feuerwehr habe einige Menschen aus dem Tunnel geholt. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.