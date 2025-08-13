Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Autobahn 81: Engelbergtunnel nach Fahrzeugbrand gesperrt

Der Tunnel ist in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr brachte mehrere Menschen in Sicherheit.

Feuerwehr
Die Feuerwehr ist im Engelbergtunnel im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/DPA
Die Feuerwehr ist im Engelbergtunnel im Einsatz. (Symbolbild)
Foto: Uli Deck/DPA

Wegen eines brennenden Autos ist der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 im Landkreis Böblingen gesperrt. Wie lange der Einsatz dauert, vermochte ein Sprecher der Polizei am Abend nicht einzuschätzen. 

Der Brand sei um 16.38 Uhr gemeldet worden. Der betroffene Wagen sei in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen, sagte der Sprecher. Gesperrt seien aber beide Tunnelröhren. 

Es gebe keine Verletzten. Die Feuerwehr habe einige Menschen aus dem Tunnel geholt. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:250813-930-908802/1