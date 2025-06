Autobahn 8 bei Pforzheim nach Pannen wieder freigegeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Sperrung der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart bei Pforzheim nach zwei Lastwagen-Pannen ist aufgehoben worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, mussten im Bereich der dortigen Baustelle ein liegengebliebener Schwertransporter und ein Tanklaster abgeschleppt werden. Danach musste die Fahrbahn noch gereinigt werden.

Es kam den Angaben zufolge zu erheblichen Beeinträchtigungen - der Verkehr staute sich bis zu 20 Kilometer. Ob sich der Stau bereits aufgelöst habe, konnte der Sprecher am Nachmittag nicht sagen.

Die Polizei habe den Verkehr in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord abgeleitet, sagte der Sprecher. Die Autos konnten dann an der Auffahrt Pforzheim-Süd wieder auf die Autobahn. Zuvor berichtete der Südwestrundfunk (SWR).