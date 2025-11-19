Autobahn 6 bei Mannheim nach Unfall über Stunden gesperrt

Die Autobahn 6 bei Mannheim ist nach einem Unfall voll gesperrt worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist die Autobahn 6 zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz in Richtung Mannheim voll gesperrt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer mit seinem Wagen beim Fahrspurwechsel ein anderes Fahrzeug touchiert. Daraufhin drehte sich das Auto und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Ein nachfolgender Wagen wurde von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Der Verkehr wurde später über den Strandstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten dauerten etwa dreieinhalb Stunden, wie ein Sprecher sagte. Gegen 18.00 Uhr war die Autobahn wieder frei.