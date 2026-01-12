Auto und Zug kollidieren - Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Regionalbahn ist in Esslingen am Neckar mit einem Auto zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei dabei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu der Kollision kam, konnten die Ermittler bislang nicht sagen, weitere Details gab es vorerst nicht.

Die Bahnstrecke zwischen Esslingen und Plochingen war kurzzeitig gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) sagte. Der Fernverkehr wurde für die Zeit umgeleitet. Bei den Regionalzügen und bei der S-Bahn kam es im Nachhinein noch zu Verspätungen.