Auto und Wohnmobil kollidieren - A5 Richtung Basel gesperrt

Nach einem Zusammenprall eines Autos mit einem Wohnmobil ist die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Basel voll gesperrt worden. Das Wohnmobil war nach der Kollision auf die Seite gefallen und auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge wird der Verkehr an der Anschlussstelle Lahr ausgeleitet. Es bildete sich ein Stau von acht Kilometern Länge. Zum Zusammenstoß war es am Morgen zwischen dem Tank- und Rasthof Mahlberg und der Anschlussstelle Ettenheim gekommen. Rettungskräfte brachten die Fahrzeuginsassen zur Untersuchung in Krankenhäuser.