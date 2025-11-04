Auto und Sportschuhe beim Einzug gestohlen – Frau in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau hat während eines Einzugs in Sinzheim (Kreis Rastatt) Schuhe ausgetauscht und ein Auto gestohlen. Die 37-Jährige habe die Autoschlüssel am Freitagmittag aus einer Kommode im Eingangsbereich entwendet, während die neuen Bewohner gerade einzogen, teilte die Polizei mit. Dann tauschte sie demnach ihre eigenen Schuhe gegen ein Paar hochwertige Sportschuhe aus und fuhr mit dem Auto davon.

Zwölf Kilometer weiter baute die Frau einen Unfall in Baden-Baden. Beim Einparken prallte sie gegen ein abgestelltes Fahrzeug – und fuhr anschließend davon. Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Kurz darauf wurde die Frau an einer Tankstelle von der Polizei entdeckt und festgenommen. Es stellte sich heraus, dass die 37-Jährige nicht mal einen Führerschein hatte.

Gegen die 37-Jährige wurde am Samstag ein Haftbefehl wegen Diebstahls erlassen. Die Frau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Frau habe keinen festen Wohnsitz, wie ein Polizeisprecher sagte.