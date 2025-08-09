Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto stößt mit zwei Streifenwagen auf A81 zusammen

Polizeibeamte wollen einen Autofahrer kontrollieren. Als sie den Wagen auf einen Parkplatz von der Autobahn begleiten wollen, kommt es zum Zusammenstoß.

Die Polizei sperrt die Autobahn. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Ein Autofahrer ist auf der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) mit seinem Wagen gegen zwei Polizeifahrzeuge gestoßen. Die Beamten wollten den Wagen auf einen Parkplatz herausleiten und kontrollieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Zusammenstoß wurden ersten Erkenntnissen nach zwei Menschen leicht verletzt. Zuvor soll der Fahrer Schlangenlinien auf der Autobahn gefahren sein.

Die genaueren Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Würzburg am Morgen zeitweise voll gesperrt.

