Auto stößt mit Stadtbahn in Heilbronn zusammen

Eine Frau will mit ihrem Wagen links abbiegen. Dabei übersieht sie eine Straßenbahn. Wie schlimm sind die Folgen?

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Polizei nahm den Unfall in der Nacht zu Sonntag auf. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Mit einer Stadtbahn ist eine Autofahrerin beim Abbiegen in Heilbronn zusammengestoßen. In der Bahn saßen 29 Fahrgäste, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste seien nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag aus der Stadtbahn ausgestiegen und zur nächsten Haltestelle gelaufen. 

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau mit ihrem Wagen nach links abgebogen. Dabei habe sie die in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn übersehen.

