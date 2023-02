Aktuell Land

Auto stößt mit Couch auf der Fahrbahn zusammen

Ein Auto ist in Karlsruhe mit einer Couch zusammengestoßen. Ein 41 Jahre alter Autofahrer bemerkte das Sofa auf der Fahrbahn am Samstag zu spät und stieß mit seinem Wagen dagegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Sitzmöbel verkeilte sich unter dem Fahrzeug, sodass es abgeschleppt werden musste.