Auto schanzt vier Meter weit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit seinem Auto etwa vier Meter durch die Luft geschanzt ist ein betrunkener Autofahrer in Binau im Neckar-Odenwald-Kreis. Der 43-Jährige habe wohl wegen Alkohols die Geschwindigkeit seines Autos falsch eingeschätzt, sei über eine Verkehrsinsel gefahren und habe dadurch mit dem Wagen abgehoben, teilte die Polizei mit.

Anschließend sei er quer über eine Straße und über eine Böschung einen Hang hinauf gefahren. Dort sei das Fahrzeug schließlich auf einer Steinmauer stehen geblieben - wobei die Front des Autos demnach über einer Garage hing.

Der Fahrer sei bei dem Vorfall am Samstag unverletzt geblieben, an seinem Auto sei Totalschaden entstanden. Neben einer Blutprobe musste der Mann seinen Führerschein abgeben.