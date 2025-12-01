Auto rammt Fahrzeuge und Schilder in Mannheim – Wrack zurückgelassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Mannheim ist ein Auto in mehrere Fahrzeuge, Verkehrsschilder, Fahrradständer und Poller gekracht. Danach ließ der oder die Unbekannte das stark beschädigte Auto stehen und flüchtete zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Wagen von der Straße ab, weil der Fahrer oder die Fahrerin am Sonntag an unübersichtlichen Stellen rücksichtslos und zu schnell unterwegs war.

Wem das Auto gehörte, konnte die Polizei im System schon herausfinden. Vorerst unklar bleibt, wer das Auto fuhr. Am Auto entstand Totalschaden; die Schadenssumme wurde von der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.