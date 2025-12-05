Auto prallt in Aalen mit Lastwagen zusammen – Fahrer tot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist auf einer Bundesstraße in Aalen (Ostalbkreis) mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen und gestorben. Der 36-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lastwagenfahrer hatte noch versucht, auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Auch er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs, das ebenfalls in das Unfallauto krachte, blieb unverletzt. Der Schaden beträgt Schätzungen zufolge 90.000 Euro. Die betroffene B19 wurde am Mittag voll gesperrt.