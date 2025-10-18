Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Auto prallt gegen Straßenbahn - Fahrerin verletzt

In Mannheim leitet der Fahrer einer Straßenbahn eine Notbremsung ein. Kurz darauf prallt ein Auto doch noch in die Bahn. Was die Polizei bisher weiß.

Polizei Symbolbild
Die Polizei rückte zu dem Unfallort aus. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Die Polizei rückte zu dem Unfallort aus. (Symbolbild)
Foto: Soeren Stache/DPA

Mit ihrem Auto ist eine Frau gegen eine Mannheimer Straßenbahn gefahren und dabei verletzt worden. Die 26-Jährige habe über die Straße fahren wollen und dabei der Straßenbahn die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizeisprecher. Deren 27-jährige Fahrer habe eine Notbremsung durchgeführt und so einen Zusammenstoß zunächst verhindert. Die Frau sei dabei zunächst auf die Gegenspur gekommen und anschließend gegen die Bahn geprallt. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Fahrer der Bahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Es wird ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:251018-930-177283/1